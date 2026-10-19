Manuel Isorna | “Unha medida eficaz pasa pola obriga de formar aos pais”
Este docente de Catoira, que leva 30 anos traballando para prever adiccións, foi recoñecido polo Ministerio de Sanidade coa Cruz Branca da Orde ao Mérito do Plan Nacional sobre Drogas
Manuel Isorna Folgar é natural de Catoira, leva máis de 30 anos ligado á investigación da drogodependencia e fai apenas uns días recibiu en Madrid, da man do Ministerio de Sanidade, a Cruz Branca da Orde ao Mérito do Plan Nacional sobre Drogas. Isorna volve agora a vista atrás e lembra como comezou todo este proxecto no ano 1996, cando os concellos de Catoira, Cesures, Valga, Dodro, Padrón e Rois sacaron a convocatoria dunha praza para traballar no que sería un programa de prevención.
Como naceu todo isto? Cal era a realidade neses anos previos á aposta pola prevención das condutas adictivas?
No ano 1996 había unha preocupación enorme, que era o tema da heroína. A partir de aí, o Plan Nacional, máis que apostar polo tratamento, optou por traballar na prevención. É entón cando convocan a praza e cando me presento. Eu aínda estaba cursando un máster sobre drogodependencia na USC, pero a partir de aí desenvolvín a miña carreira profesional ata o día de hoxe.
Como se sente recibir agora este recoñecemento tras anos de traballo e investigación?
No persoal e no profesional, que che recoñezan a nivel nacional evidentemente é moi satisfactorio, pero ao mesmo tempo teño que recordar que para nada o considero un premio a título persoal. Hai que ser xustos e entender que, como case nada na vida se consegue en soidade, moito menos nestes proxectos.
“Seguimos sendo un dos países de Europa con maior índice de consumo e preocupa que está baixando a idade de inicio”
Por exemplo, as traballadoras sociais tiveron un papel fundamental porque naquel momento axudáronme a pór en marcha un programa de prevención desde cero. Hai 30 anos era o primeiro programa preventivo. Non había nada e todo era novo. Por iso mesmo creo que esta Cruz Branca é un premio compartido con toda a comarca.
Cres que como sociedade seguimos chegando tarde á hora de previr as adiccións, especialmente entre a xente nova?
Si. Hai moito que cambiar. Non hai máis que ver as cifras tanto de prevalencia como de incidencia. Cando falamos de prevalencia referímonos á cantidade de persoas que están consumindo, e na incidencia falamos do número de persoas que se están incorporando. O tema é que seguimos sendo un dos países de Europa con maior índice de consumo e algo que preocupa é que está baixando a idade de inicio.Para que nos entendamos, hai nenos que cren nos Reis Magos e en cuestión de meses están empezando a consumir aditivos, como pode ser o alcohol.
Cales son os pasos que debe seguir o sistema para mellorar estas cifras?
Por moito que se faga nas aulas, o sistema educativo non pode con todo e ese é un dos problemas que estamos vendo. Todo se lles carga aos centros como se tivesen que ser eles os que deben educar os nosos fillos. Nas aulas pasan seis horas ao día, pero o resto do tempo están na casa. O problema é que nin as nais nin os pais teñen sempre as competencias ou habilidades para educar. Moitas veces, nin tempo.
Creo que unha medida eficaz e efectiva pasa pola obriga de formar os pais. Sabemos que noutros países nos que os centros de ensino e as familias traballan en colaboración, a eficiencia do ensino é mellor. Os pais terían que acudir como mínimo unha vez ao mes a formarse, algo que o Estado debe contemplar para incentivar a comunicación entre o sistema educativo e as familias. Isto tería que ser por lei, non pode ser algo voluntario.
Por onde vai agora o teu traballo de investigación?
Quero saber por que e para que consumen os menores de idade, así como desenvolver factores de protección. Dame pena ver como están desaparecendo asociacións culturais ou deportivas. Creo que este é un factor determinante para crear comunidade e que os rapaces desenvolvan as habilidades sociais necesarias para previr adiccións.
Este recoñecemento leva tamén o nome de Catoira. Que supón isto para ti?
Son de Catoira, vivo en Catoira e non me vou de aquí baixo ningún concepto. É verdade que esta é unha vila pequena e tes inconvenientes de oportunidades a nivel profesional porque tes que desprazarte. Pero mira, esta tamén é mostra de que nas vilas se poden facer cousas.