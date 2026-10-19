Catoira valora posibles fechas para renovar el que será el primer parque infantil cubierto

Además de la cubierta se renovará el pavimento y se instalarán dos elementos nuevos Cedida

El Concello de Catoira estudia las mejores fechas para iniciar los trabajos de construcción del nuevo parque infantil cubierto de Tarrío, una actuación que ya ha sido adjudicada, pero que requiere de una planificación para evitar molestias a las escuelas infantiles próximas al lugar.

El gobierno local decidió impulsar esta actuación en la parroquia de Dimo para mejorar el estado del pavimento, al ser un espacio muy utilizado por niños y niñas de Catoira. Además de solucionar este problema, el regidor explica que se decidió incorporar también una cubierta para responder a la demanda de los vecinos y vecinas, prolongar la vida útil de las instalaciones y permitir su uso incluso en días de lluvia. Este será además el primer parque del municipio con estas características.

“Ter un espazo de xogo cuberto permite que a rapazada poida gozar do parque tamén nos días de chuvia ou de moito sol. É unha mellora que beneficia directamente as familias e que permite aproveitalo moito máis”, señala Casataño.

Además de la cubierta y la renovación del pavimento, se instalarán dos elementos nuevos: un columpio doble y un juego múltiple compuesto por una casita con otro tobogán y un rocódromo. Todos los elementos se redistribuirán bajo la nueva cubierta por razones prácticas y de diseño. También se instalará un cartel informativo que incluirá información sobre el uso del parque, teléfonos de asistencia y normas de utilización.

La actuación en Tarrío, con un presupuesto inicial de 52.465 euros financiados a través del Plan + Provincia, se enmarca en el Plan Municipal de Mejora de Parques Infantiles, mediante el cual el gobierno local está impulsando la renovación de estos espacios en distintas zonas del municipio, como fue el caso de A Alameda y Viladesuso.