García reclama transparencia a un Castaño que asegura haber dado acceso a toda la información

El alcalde y el portavoz socialista en un Pleno del Concello de Catoira Mónica Ferreirós

El PSOE de Catoira aviva la tensión en su batalla contra el gobierno de Xoán Castaño y asegura que la Valedora do Pobo requirió por segunda vez la información que los socialistas llevan meses reclamando al Concello sobre las cuentas municipales. Por su parte, el alcalde aclara que ya en el mes de enero dieron respuesta a estos requerimientos con acceso vía electrónica a toda la información solicitada.

El problema parece que llegó después cuando, tras zanjarse esta solicitud, el proceso se reabrió sin que el Concello supiera nada. “Nos contestamos ao primeiro requerimento da Valedora que fixo no mes de xaneiro diciendo que se lle daba acceso vía electrónica. Despois parece que decidiron reabrir o asunto sen conocelo nos por algún escrito que volvería a enviar Alberto García”, explica Castaño e insiste en que el secretario intervendrá de nuevo para dejar claro que si el socialista no sabe acceder a través de medios electrónicos puede acercarse al Concello a consultar la documentación.

Entre tanto, el PSOE continúa denunciando una situación que considera “grave e incompatible coa transparencia que debe rexer calquera administración pública”. García solicitó más de una quincena de documentos relacionados con las cuentas municipales para determinar cuál es el estado actual de la salud financiera del Concello. “Cando unha institución ten que intervir reiteradamente para obter información, estamos ante un claro exemplo de falta de transparencia”, sentencia el socialista.