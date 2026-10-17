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Catoira

Catoira pacta con la adjudicataria la fecha para iniciar las obras en los vestuarios de As Lombas

Fátima Pérez
17/10/2026 20:05
Campo Municipal de Fútbol de As Lombas
Campo Municipal de Fútbol de As Lombas
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Todo listo para iniciar las obras de mejora en los vestuarios del campo de fútbol de As Lombas, una actuación que asciende a los 37.000 euros, pero que cuenta con una subvención de 27.755 euros de la Diputación de Pontevedra, a través del Plan de Infraestructuras Deportivas.

Tras adjudicar los trabajos a la empresa Lajos R Torres SL el Concello está detallando con los responsables la fecha más adecuada para comenzar los trabajos. A partir de ese momento empezará a contar el plazo de ejecución previsto, que será de tres meses.

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La intervención permitirá renovar espacios deteriorados que necesitan mejorar sus condiciones de higiene, seguridad y comodidad. El proyecto contempla cambios en el pavimento, el pintado de las paredes interiores, la sustitución de los inodoros y la modernización de la fontanería, incluidos los conductos, los grifos y los distintos mecanismos. También se cambiarán las puertas interiores y las ventanas por otras de PVC con mejores prestaciones térmicas, además de adquirir nuevo material deportivo.

“Queremos que o campo das Lombas conte cunhas instalacións modernas, cómodas e en boas condicións, tanto para o noso equipo como para os que nos visitan”, señala Castaño.

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