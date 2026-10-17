Catoira pacta con la adjudicataria la fecha para iniciar las obras en los vestuarios de As Lombas

Campo Municipal de Fútbol de As Lombas Cedida

Todo listo para iniciar las obras de mejora en los vestuarios del campo de fútbol de As Lombas, una actuación que asciende a los 37.000 euros, pero que cuenta con una subvención de 27.755 euros de la Diputación de Pontevedra, a través del Plan de Infraestructuras Deportivas.

Tras adjudicar los trabajos a la empresa Lajos R Torres SL el Concello está detallando con los responsables la fecha más adecuada para comenzar los trabajos. A partir de ese momento empezará a contar el plazo de ejecución previsto, que será de tres meses.

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La intervención permitirá renovar espacios deteriorados que necesitan mejorar sus condiciones de higiene, seguridad y comodidad. El proyecto contempla cambios en el pavimento, el pintado de las paredes interiores, la sustitución de los inodoros y la modernización de la fontanería, incluidos los conductos, los grifos y los distintos mecanismos. También se cambiarán las puertas interiores y las ventanas por otras de PVC con mejores prestaciones térmicas, además de adquirir nuevo material deportivo.

“Queremos que o campo das Lombas conte cunhas instalacións modernas, cómodas e en boas condicións, tanto para o noso equipo como para os que nos visitan”, señala Castaño.