Catoira adjudica el contrato para llevar nuevos equipos de bombeo a Outeiriño, A Devesa y A Menda

Catoira adjudica a la empresa Hidrantia la suministración de los nuevos equipos de bombeo para la red municipal de saneamiento en A Devesa, A Menda y Outeiriño. Esta actuación forma parte del plan municipal de renovación y mejora de las infraestructuras de saneamiento para garantizar el correcto tratamiento de las aguas residuales. La inversión prevista supera los 32.000 euros y se financiará con parte de los fondos del Plan + Provincia de la Diputación.

Concretamente los trabajos permitirán sustituir las dos bombas existentes en cada uno de los tres puntos de la red que presentan mayor deterioro: el bombeo de A Devesa, el de Mondragón, en A Menda, y el de Freixeiro, en Outeiriño.

Estas necesidades se detectaron hace apenas unos meses cuando el Concello encargó una memoria para evaluar el estado de las infraestructuras. El alcalde insiste en que esta intervención da continuidad a las mejoras realizadas el año pasado en la EDAR con una inversión superior a los 26.400 euros. Además, el Concello prevé adjudicar muy pronto las obras de ampliación de la red de saneamiento entre Outeiro da Vila y Barral.