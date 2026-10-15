Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

El showcooking que ensalza productos locales y oficios tradicionales aterriza mañana en Catoira

Fátima Pérez
15/10/2026 19:55
El cocinero Miguel Mosteiro dirigió el showcooking
El cocinero Miguel Mosteiro dirigió el showcooking en A Illa
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Sala Celso Emilio Ferreiro del Multiusos de Catoira acogerá mañana, a las 19:00 horas, el segundo showcooking del proyecto ‘Saberes con Sabor’. De nuevo, será el cocinero Miguel Mosteiro quien elaborará en directo dos propuestas centradas en el producto local, que el público podrá degustar. Se trata de una actividad totalmente gratuita cuya inscripción se puede formalizar en el teléfono 619 669 788.

Durante la sesión, Mosteiro explicará paso a paso la elaboración de los dos platos, para los que utilizará materias primas procedentes de la identidad de la zona, uniendo así la gastronomía con la memoria de los oficios tradicionales de los territorios que recorre la Ruta do Mar de Arousa e Río Ulla.

El cocinero Miguel Mosteiro dirigió el showcooking

La tradición marinera de A Illa llega al plato en O Regueiro

Más información

Además del showcooking, la actividad incluye un panel expositivo con una selección de fotografías históricas que documentan aquellos oficios que marcaron la vida de los municipios vinculados al mar y a la tierra y el río.

Esta actividad dará continuidad a la celebrada el pasado domingo en A Illa de Arousa, que colgó el cartel de completo y obtuvo una gran acogida entre los participantes. ‘Saberes con Sabor’ continuará su recorrido a lo largo del mes de octubre con muestras de cocina y exposiciones en Pontecesures y Meis

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620