El showcooking que ensalza productos locales y oficios tradicionales aterriza mañana en Catoira

El cocinero Miguel Mosteiro dirigió el showcooking en A Illa Cedida

La Sala Celso Emilio Ferreiro del Multiusos de Catoira acogerá mañana, a las 19:00 horas, el segundo showcooking del proyecto ‘Saberes con Sabor’. De nuevo, será el cocinero Miguel Mosteiro quien elaborará en directo dos propuestas centradas en el producto local, que el público podrá degustar. Se trata de una actividad totalmente gratuita cuya inscripción se puede formalizar en el teléfono 619 669 788.

Durante la sesión, Mosteiro explicará paso a paso la elaboración de los dos platos, para los que utilizará materias primas procedentes de la identidad de la zona, uniendo así la gastronomía con la memoria de los oficios tradicionales de los territorios que recorre la Ruta do Mar de Arousa e Río Ulla.

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Además del showcooking, la actividad incluye un panel expositivo con una selección de fotografías históricas que documentan aquellos oficios que marcaron la vida de los municipios vinculados al mar y a la tierra y el río.

Esta actividad dará continuidad a la celebrada el pasado domingo en A Illa de Arousa, que colgó el cartel de completo y obtuvo una gran acogida entre los participantes. ‘Saberes con Sabor’ continuará su recorrido a lo largo del mes de octubre con muestras de cocina y exposiciones en Pontecesures y Meis.