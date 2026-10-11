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Catoira

La obra del paso superior y la pasarela peatonal de Adif en Catoira afectará a 117 fincas privadas

El Concello convocará a los vecinos afectados para informarles del proceso y de los pasos a seguir

Fátima Frieiro
11/10/2026 18:02
Imagen de archivo de la estación de tren de Catoira
Los trabajos mejorarán los acceso a la estación de ferrocarril, entre otras cuestiones
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El proyecto de Adif para construir el nuevo paso superior en A Balastrera y el futuro viaducto peatonal próximo a STAC afectará a un total de 117 fincas particulares. El Concello organizará una reunión informativa con las personas propietarias para explicarles de primera mano los beneficios y las necesidades de superficie que implica. El alcalde, Xoán Castaño, explica que la previsión de Adif es que las actuaciones superen los dos millones de euros en inversión. Además de las fincas particulares, también afectarán a parcelas municipales y a espacios públicos que estarán a disposición de forma inmediata. Según el Concello, la superficie que se necesita ronda los 10.000 metros cuadrados. La relación de propiedades afectadas se publicará en la sede electrónica del Concello y en las redes sociales con antelación.

En busca de acuerdo

El regidor nacionalista espera llegar a un acuerdo por los terrenos con el mayor número de personas propietarias, dado que la actuación beneficiará al conjunto de la localidad. “Estamos a falar dun proxecto que vai resolver problemas históricos de seguridade e mobilidade e que terá un beneficio para todo o municipio, polo que queremos facer todos os trámites correctamente e contar coa colaboración da veciñanza”, expone Castaño.

En caso de no llegar a un acuerdo, el Concello iniciará los trámites necesarios para su expropiación. De hecho desde el gobierno local se solicitará a la Xunta de Galicia que declare el proyecto de interés público, con el objetivo de agilizar el procedimiento y permitir el inicio de las obras cuanto antes.

Además de la supresión del paso a nivel y mejoras en el acceso a la estación, el proyecto contempla otras dos acciones a lo largo de la línea férrea.

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