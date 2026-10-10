El Tribunal de Contas ratifica “cobros irregulares” de García y él dice que irá al Supremo
Xoán Castaño pide al PSOE que no lo mantenga de concejal y el exalcalde lo acusa de desviar la atención
El Tribunal de Contas acaba de desestimar el recurso presentado por el exalcalde de Catoira, Alberto García, contra la sentencia que hablaba de cobros irregulares durante su mandato. La sala mantiene su condena y, por lo tanto, entiende que tiene responsabilidad en el menoscabo causado a las arcas municipales y que ha sido valorado en 17.455 euros de fondos públicos. Así lo ha denunciado en un comunicado el actual regidor, Xoán Castaño, que pide abiertamente al PSOE que cese a García como concejal.
El gobierno municipal expone que lo que dice la sentencia es que las cantidades percibidas después de su jubilación no podían ser consideradas indemnizaciones por gastos o asistencias puntuales. Lo que se entiende es que funcionaban en la práctica como una retribución encubierta por el trabajo desarrollado.
Cree Castaño que la situación no puede ser ignorada por el PSOE y añade que “non pode ser que unha persoa condenada por estes feitos continúe representando publicamente ao PSOE na Corporación de Catoira como se non pasase nada. A dirección do partido ten que intervir e esixirlle a súa dimisión”. Le parece grave que García insista en recurrir algo “que agora o propio Tribuna de Contas volve confirmar”.
Reacción
Alberto García apenas tardó unas horas en reaccionar a las declaraciones del actual alcalde. Lo hizo a través de un comunicado del PSOE de Catoira en el que tildan de “gravísimas, irresponsables e profundamente manipuladoras” las palabras del primer edil. Acusan a Castaño de “sementar dúbidas sobre as asignacións percibidas por García tras a súa xubilación, cando o Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 de Vilagarcía acordou o 3 de abril de 2023 o sobreseemento e arquivo da causa, ao non atopar indicio algún de delito nin irregularidade na denuncia presentada polo propio Castaño en 2019”.
Anuncia García que el acuerdo del Tribuna de Contas será recurrido ante el Tribunal Supremo, al considerar el socialista que “contén importantes incorreccións e interpretacións erróneas dos feitos”.
Para el PSOE todo responde a un movimiento del alcalde nacionalista para desviar la atención respecto de su gestión económica. De hecho advierte Alberto García que el propio Xoán Castaño “deberá dar explicación ante a Xustiza moi pronto” y le recrimina que siga percibiendo su salario como alcalde cuando podría estar ya jubilado y no tener sueldo del Concello.