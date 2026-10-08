Los tres fundadores del grupo Milladoiro recibirán el título de Fillo Predilecto de Catoira

Una imagen de archivo del grupo Milladoiro

Los integrantes fundacionales del grupo Milladoiro, Xosé V. Ferreirós, Ramón García Rei y Fernando Casal serán reconocidos con el título de Fillo Predilecto de Catoira. De esta forma, el gobierno municipal presidido por el nacionalista Xoán Castaño quiere reconocer de forma institucional la trayectoria de estos tres vecinos, parte imprescindible de la música gallega.

El primer edil destaca la "fonda pegada" de los tres catoirenses en la cultura gallega y también la proyección que su actividad ha supuesto para la localidad vikinga. "Falar de Milladoiro en calquera parte do planeta é falar de Catoira. Xosé, Moncho e Nando levan o nome do noso pobo por todo o mundo con orgullo dende hai case cincuenta anos. Esta declaración como Fillos Predilectos é unha forma de devolverlles unha pequena parte de todo o que a nosa vila recibe grazas á súa música", destaca el regidor.

El Concello argumenta el reconocimiento incidiendo en que "a súa traxectoria non só se limita ao éxito comercial ou de público; destaca especialmente o seu labor inquebrantable a prol da dignificación da música tradicional, o coidado da nosa cultura e a defensa e posta en valor do noso idioma, elementos que os converteron nunha embaixada cultural permanente en escenarios internacionais de primeiro nivel".

Moi catoirenses

Xosé, Moncho e Nando nacieron a principios de los años 70 en Catoira y fundaron el cuarteto 'Faíscas do Xiabre' junto a Serafín 'Piri' Vicente. Desde aquel entonces recorrieron las romerías gallegas aprendiendo de forma directa de los veteranos de la tradición oral como 'Os Campaneiros' o 'Os Rosales'. Salvaban así un patrimonio que corría el riesgo de desaparecer.

En el año 1978 nacía Milladoiro. Tras sucesivas renovaciones de la banda a lo largo de cuatro décadas, los tres músicos de Catoira son los únicos que hoy permanecen en activo y liderando el proyecto.

El gobierno municipal subraya que la promoción internacional de Milladoiro siempre empezó recordando su origen catoirense. Gracias a ellos la localidad estuvo presente en lugares como el Gaiety Theatre de Dublín, el Palau de la Música de Barcelona, el Teatro Nacional de Cuba o el Town Hall de Nueva York.

El homenaje que faltaba

El de ser nombrados Fillos Predilectos es uno de los galardones que les faltaba a los tres vecinos del municipio. Ellos ya puede presumir de contar con reconocimientos como el Premio Goya a la mejor música original por 'La mitad del cielo', en 1987 o la Medalla Castelao en el año 2004 entre otros. El expediente para el homenaje será llevado a debate al pleno de este mes para que pueda ser refrendado.