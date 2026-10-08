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Catoira

La Diputación concede una ayuda de 52.000 euros a Catoira para ampliar las aceras de As Lombas

En este entorno se encuentran la escuela infantil y el pabellón municipal

Olalla Bouza
08/10/2026 17:05
Obras en el Parque Termal de As Lombas, en Catoira
Obras en el Parque Termal de As Lombas, en Catoira
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La Diputación de Pontevedra acaba de aprobar una ayuda de más de 52.000 euros para que el Concello de Catoira haga frente  ala ampliación de las aceras del paseo de As Lombas. Son recursos del Plan +Provincia, que este año destina al concello vikingo más de 500.000 euros y el adelanto de más de 350.000 euros de la línea de inversiones de 2027.

Con los recursos provinciales, el Concello de Catoira ejecutará obras en el cruce entre la carretera provincial Ep-8702 y las calles municipales Paseo das Lombas y Travesía Corredoira As Lombas, en un entorno en el que se encuentran el colegio público, la escuela infantil y el pabellón municipal. En este espacio también se ejecutará un muro para salvar el desnivel y dar continuidad al ya existente, además de renovarse el pavimento con hormigón rayado y crear nuevos pasos de peatones y botones para dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad.

La actuación se completará con la eliminación del poste de hormigón de luz y el soterramento de la red de alumbrado, así como con la habilitación de nuevos puntos eléctricos. Además, se realizará una renovación de la señalización vial horizontal, habilitando nuevos pasos de peatones y, entre otras, plazas de aparcamiento y señalización viaria vertical.

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