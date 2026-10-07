Catoira asume al año 203.000 euros del SAF y la Escola Infantil y culpa al "infrafianciamento" de la Xunta

El alcalde, Xoán Castaño, considera esta una cifra “histórica” para el municipio Gonzalo Salgado

El Concello de Catoira denuncia que el "infrafinanciamento" del Servizo de Axuda no Fogar y de la Escola Infantil Municipal por parte de la Xunta de Galicia es la "principal causa estrutural de su desequilibrio económico". Así queda reflejado en un informe de Alcaldía, que cifra en 203.049,48 euros anuales los recursos propios que el Concello tiene que destinar a cubrir ambas prestaciones, "que son competencia autonómica". El documento señala que "é o factor determinante que impide que o Concello poida sanear a súa situación con recursos propios".

Los datos recogidos en el documento sitúan el coste anual de los dos servicios en 459.150,37 euros, frente a unos ingresos de 259.100,89 euros, por lo que las arcas municipales asumen el 44,2 por ciento del coste total. En el caso del SAF, el informe señala que la aportación de la Xunta solo cubre el 49,6 por ciento del coste de la modalidad de dependencia y que, sumando todas las fuentes de ingreso, solo se cubren el 61,8% del coste total del servicio. En cuanto a la escuela, la subvención autonómica cubre solo el 37,9% del coste, por lo que Catoira asume el 62,1 por ciento restante. "O custe destas competencias alleas equivale, segundo os datos do informe, ao 30,8% do IBI de natureza urbana" recaudado en 2024, explican desde el gobierno local vikingo.

Castaño garantiza su continuidad

El informe también evidencia que el problema no es puntual y que dos ejercicios de déficit acumulado de los dos servicios suponen 406.098,96 euros, una cantidad que supera en 46.757,96 euros el remanente de Tesorería negativo del Concello de 2024, situado en 359.341 euros. "O custo que as administracións competentes deixan de financiar en só dous anos é superior a todo o burato financeiro municipal", señala el informe.

El efecto sobre la capacidad de saneamiento municipal también se cuantifica en el documento, que señala que con los niveles de financiación el Concello no genera ahorro neto positivo, pero si las administraciones competentes financiaran el SAF y la Escola Infantil, "Catoira podería xerar entre 90.300 e 161.700 euros anuais de aforro neto e absorber o remanente negativo nun prazo estimado e entre 2,2 e 4 exercicios".

El cómputo, además, solo recoge los costes directos de los servicios, quedando fuera, entre otros conceptos, la energía eléctrica de la escuela, los seguros, la limpieza y la parte proporcional de los servicios generales municipales. El alcalde, Xoán Castaño, garantiza la continuidad de estos servicios. "O SAF é unha prestación esencial para a cidadanía, especialmente para as persoas maiores e dependentes. É calidade de vida, autonomía e capacidade para que moitas persoas poidan continuar vivindo na súa contorna, polo que o noso goberno asume non só a continuidade, senón tamén o esforzo necesario para melloralo", dijo el regidor, que también destacó la apuesta por la conciliación que supone la escuela infantil, pero defiende la importancia de que las arcas municipales queden liberadas de estos costes.