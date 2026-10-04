Abre el plazo para participar en la Escola Municipal de Teatro para adultos y niños en Catoira

Fachada del Concello de Catoira

El Concello de Catoira abre el plazo de inscripción para participar en la Escola Municipal de Teatro. Las personas interesadas en formar parte pueden presentar el formulario hasta el día 30 de este mes.

Como en años anteriores y debido a la alta demanda de la escuela habrá grupo destinado al público infantil y otro al adulto. En el primero podrán participar niños y niñas a partir de los siete años.

Para formalizar la matrícula la persona debe descargar los formularios disponibles en la sede electrónica del Concello y, una vez cumplimentados, presentarlos directamente a través de ese medio online o, de forma presencial, en el registro del Concello. Desde la organización destacan que tendrán preferencia a la hora de participar las personas que estén empadronadas en Catoira.

Actualmente, además, también continúa abierta la matrícula de la Escola de Música Municipal. Como en años anteriores se ofrece la disciplina de Música e Movemento para niñas y niños de cuatro a seis años o clases de, por ejemplo, flauta, clarinete, saxofón, tuba, percusión, gaita o canto. Los interesados pueden solicitar más información en el 676 33 62 88.