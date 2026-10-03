Seaga inicia el lunes la limpieza de más de 78 fincas ubicadas en las fajas de seguridad en Catoira

Concello de Catoira

La empresa púbica Seaga inicia la próxima semana los trabajos de limpieza de fincas situadas dentro de las fajas de seguridad de la parroquia de Oeste, en Catoira, después de que se formalizasen 78 expedientes correspondientes a las personas propietarias interesadas en acogerse a este servicio.

El alcalde, Xoán Castaño, destaca el volumen de superficie que será objeto de estas actuaciones, ya que, indica, cada expediente corresponde a una persona que puede tener varias parcelas afectadas por la obligación de mantenerlas en buenas condiciones para reducir el riesgo de incendios

El regidor recuerda que la parroquia de Oeste fue identificada como zona prioritaria para estos trabajos de prevención de incendios, por lo que considera importante que se ejecuten con agilidad ya que, cuenta, no pudieron realizarse antes del verano, periodo de máximo riesgo de fuego en la zona.

Al margen de este convenio, el Concello continúa con el trabajo de fiscalización para hacer cumplir la normativa a las personas propietarias de las parcelas que no se encuentran en las condiciones exigidas. Así, continúan enviando requerimientos y advertencias de sanción.