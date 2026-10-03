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Catoira

Catoira prepara una jornada de espectáculo y aperitivo para sus mayores

Fátima Pérez
03/10/2026 08:32
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Catoira celebrará mañana, domingo 4 de octubre, el Día de las Personas Mayores -cuya fecha oficial fue este jueves 1 de octubre- con una tarde de convivencia que combinará humor, cultura y una pequeña merienda para las vecinas y vecinos mayores de 65 años. El alcalde, Xoán Castaño, subraya que la celebración pretende ser un homenaje a la trayectoria, sabiduría y contribución de las personas mayores.

La celebración pretende ir más allá de un acto simbólico y contribuir a que las personas mayores “sexan protagonistas, teñan espazos para compartir e continúen participando activamente na vida social e cultural de Catoira”. El nacionalista recuerda que esta celebración se incorporó a la programación municipal hace cuatro años como una cita anual en torno a una fecha establecida por las Naciones Unidas para poner el foco en las personas mayores y en la necesidad de promover su bienestar y participación social, aumentando su calidad de vida.

La jornada comenzará a las 18:00 horas en el Auditorio municipal con la actuación de Leti da Taberna, que presentará su espectáculo ‘Jastac Japi Jolidais’. Se trata de un monólogo teatral en el que la humorista aborda desde la retranca cuestiones relacionadas con la manera en que vivimos: el tiempo de ocio, las vacaciones y los viajes.

El espectáculo, que será de entrada libre hasta completar aforo, está dirigido al público adulto y combina el monólogo con la comedia física, la escenografía y un espacio sonoro que busca introducir al público en una especie de viaje vacacional sin salir del propio Auditorio, manteniendo el estilo de Leti da Taberna, con humor, retranca e irreverencia.

Tras el espectáculo llegará el turno del aperitivo que estará reservado a las personas mayores de 65 años del concello que quieran celebrar su contribución a la cultura local y su papel en la sociedad. 

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