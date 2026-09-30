Catoira pone en marcha su ‘Outono Cultural’ con un mes de octubre marcado por “as caveiras”

Una edición pasada de la Procesión das Caveiras en Catoira Gonzalo Salgado

Catoira pone en marcha su ‘Outono Cultural’ con actividades prácticamente todas las semanas y propuestas que van desde el teatro y la música hasta la divulgación científica, la tradición o las actividades infantiles, todas gratuitas.

La programación comenzó el pasado viernes 25 de septiembre con la magia de Nacho Samena y continuará este mes de octubre empezando por el espectáculo teatral ‘A gaivota. Ensaio aberto’ para el que se podrán conseguir el pase mañana viernes. La obra se representará el sábado en Santiago por lo que Catoira habilitará un autobús que saldrá a las 15:50 horas para ver el show, a las 18:00 horas.

El domingo 4 será el turno de la Ruta de San Cibrán, incluida en el programa Goza do Ulla, con salida a las 10:30 horas desde la Casa Consistorial. Ese mismo día, la programación incluye la actividad del Día das Persoas Maiores y el monólogo humorístico ‘Jastac Japi’.

El domingo 11 de octubre será el turno de la divulgación científica, con ‘Alimentos baixo a lupa, a ciencia que nutre!’, mientras que el viernes 16, a las 19:00 horas, un showcooking acercará la cocina y la gastronomía al público. El domingo 25, tendrá lugar el espectáculo infantil ‘¡Levántate, Xan!!’, mientras que el sábado 31, coincidiendo con la celebración del Samaín, Catoira tendrá una jornada dedicada a la tradición y al público familiar, con ‘Contos de trasnos e meigallos’, de Iván Davila, y la tradicional Procesión das Caveiras.

La oferta continuará los meses de noviembre y diciembre para cumplir con una de las apuestas del Concello “manter unha axenda viva durante todo o outono”.