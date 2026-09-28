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Catoira

La playa fluvial de Catoira acoge este fin de semana la iniciativa de voluntariado ambiental ‘Móllate polos ríos’ 

Fátima Pérez
28/09/2026 12:44
Una de las acciones de la campaña ‘Móllate polos ríos’ en Arousa 
D.A.
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La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) convoca para el próximo domingo 4 de octubre una nueva sesión de su programa de voluntariado ambiental ‘Móllate polos ríos’. Será en Catoira, concretamente en el entorno de la playa fluvial, a las 11:00 horas.

La acción no solo se llevará a cabo en la villa vikinga, será simultánea en distintos puntos de Galicia con el objetivo de limpiar los entornos fluviales y concienciar sobre la importancia de cuidar los entornos. La actividad está pensada para todos los públicos, ya que será en una zona totalmente accesible. Con todo se recomienda el uso de ropa cómoda y cantimplora con agua para hidratarse durante la actividad.

‘Móllate polos ríos’ celebra con esta su XIX edición y para participar será necesario ponerse en contacto con la entidad ecologista a través de sus redes sociales o escribiendo al correo limpiarousa@gmail.com.

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