De la tertulia al debate: Catoira inicia en octubre ‘Conversaciones para pensar’ 

Vecinos y vecinas de Catoira reunidos en las ‘Tardes de Tertulia’ Cedida

Las iniciativas para compartir tiempo con otras personas, contrastar ideas y socializar continúan creciendo en Catoira. La estadounidense Jessica J. Lockhart fue la impulsora de las ‘Tardes de Tertulia’ en la villa, una propuesta que ideó para entablar nuevas relaciones de amistad tras mudarse a Catoira. Ahora Lockhart pasará de la tertulia al debate con una nueva serie de quedadas que ponen el foco en temas de actualidad: ‘Conversaciones para pensar’.

La primera sesión se celebrará el próximo 15 de octubre de 19:00 a 21:00 horas en la biblioteca de Catoira y el tema principal del debate será ‘Cómo combatir la violencia’. Lockhart será la conductora del debate, en el que participarán también una abogada, dos profesoras y un emprendedor para debatir durante los primeros 90 minutos. En la última media hora el público podrá participar planteando preguntas, comentando o compartiendo algo sobre el tema.

Las ‘Tardes de Tertulia’ fueron para Jessica la mejor forma de conocer gente nueva en Catoira Más información

Las sesiones se celebrarán el tercer jueves de cada mes y la entrada será libre y gratuita por lo que cualquier persona interesada se podrá sumar al debate, ya que este es el objetivo de la sesión, compartir ideas y conocer a nuevas personas.