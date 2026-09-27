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Catoira

La Valedora do Pobo emitirá un recordatorio de deberes legales si Catoira no muestra sus cuentas

Fátima Pérez
27/09/2026 08:07
Fachada del Concello de Catoira 
D.A.
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La Valedora do Pobo volverá a requerir al Concello de Catoira el informe que solicitó el edil socialista Alberto García sobre las cuentas y deudas pendientes. La Valedora notificó que, tras dos intentos previos sin respuesta, si no lo recibe, emitirá un recordatorio de deberes legales y una advertencia que se incorporará en el informe al Parlamento de Galicia.

El grupo municipal del PSOE lleva meses tratando de que el Concello vikingo le muestre las cuentas y deudas pendientes para saber cuánto dinero debe la administración local a proveedores, qué facturas tiene sin pagar, qué deudas acumula de años anteriores, cuánto debe de préstamos bancarios y por qué tuvo que acogerse en el mes de mayo a un mecanismo de pago a proveedores por 722.000 euros.

Según señaló García en su día, cuando recurrió por primera vez a la Valedora do Pobo, llevaba desde mayo de 2025 intentando acceder a  estos expedientes municipales sin obtener respuesta, por lo que consideran que esto vulnera los derechos y atribuciones de los concelleiros en materia de transparencia. 

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