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Catoira

Catoira cortará este lunes el paso bajo del puente provincial para labores de mantenimiento

Fátima Pérez
25/09/2026 17:27
Imagen de archivo de unas obras en el puente de Catoira 
D.A.
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Catoira cerrará este lunes, día 28, el paso bajo el puente provincial para realizar trabajos de mantenimiento y conservación después de que la Diputación detectara desprendimientos del hormigón y otras deficiencias. Las actuaciones pasarán por la instalación de tubos de desagüe y la reparación de los desprendimientos de las pilas y las vigas. Para ello, la Diputación ha solicitado al Concello la conexión a la red eléctrica municipal y también al suministro de agua, con la previsión de utilizar cerca de 8.000 litros para las labores de limpieza.

Tal y como informó el personal técnico provincial, se trata de una primera intervención de mantenimiento pero la intención es continuar con la conservación de la estructura el próximo año, con trabajos de pintura y otras actuaciones.

Para desarrollar las labores con total seguridad, el gobierno local ha instalado una cadena y un pivote que impiden el paso de vehículos por debajo del puente. Además, también se instalará un cartel informativo para advertir de la prohibición de acceso.

El alcalde recuerda que para acceder a las Torres de Oeste debe utilizarse el acceso principal. “É o camiño de sempre e é polo que debe pasar quen visitan as Torres”. 

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