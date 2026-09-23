El TSXG declara firme la sentencia que anula los presupuestos de Catoira del año 2024

Casa do Concello de Catoira G.S.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) declara firme la sentencia que emitió el pasado 25 de Junio de 2026 en la que anulaba por presupuestos del 2024 tras presentar el portavoz socialista, Alberto García, un recurso contra el acuerdo plenario donde se aprobaron. El edil argumentó que el Concello no cumplía con la normativa al no reflejar un superávit que compensara el remanente de tesorería negativo del ejercicio anterior. Además insistió en que la Intervención Municipal emitió un informe desfavorable que, dice, “fue ignorado por el gobierno municipal”.

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Ahora, tal y como detalla la sentencia, al haber transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el Concello haya interpuesto recurso alguno, esta se hace firme y el Concello debe cumplirla y, por lo tanto, asumir el pago de las costas causadas al demandante, hasta un máximo de 1.500 euros. En todo caso, la sentencia se podrá impugnar ahora con lo que se conoce como recurso de revisión en un plazo de cinco días desde su notificación.

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Por su parte, el Concello fue sancionado también por el TSXG cuando este declaró nulos los presupuesto del año 2025, una sentencia contra la que el gobierno municipal sí asegura haber presentado un recurso de casación al considerar que la administración local se “ciñó al procedimiento legalmente establecido”.