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Catoira

El TSXG declara firme la sentencia que anula los presupuestos de Catoira del año 2024

Esta resolución llega al no haber presentado el Concello vikingo ningún recurso

Fátima Pérez
23/09/2026 20:02
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El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) declara firme la sentencia que emitió el pasado 25 de Junio de 2026 en la que anulaba por presupuestos del 2024 tras presentar el portavoz socialista, Alberto García, un recurso contra el acuerdo plenario donde se aprobaron. El edil argumentó que el Concello no cumplía con la normativa al no reflejar un superávit que compensara el remanente de tesorería negativo del ejercicio anterior. Además insistió en que la Intervención Municipal emitió un informe desfavorable que, dice, “fue ignorado por el gobierno municipal”. 

El TSXG anula los Presupuestos del 2024 de Catoira, solo un mes después de hacer lo mismo con los del 2025

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Ahora, tal y como detalla la sentencia, al haber transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el Concello haya interpuesto recurso alguno, esta se hace firme y el Concello debe cumplirla y, por lo tanto, asumir el pago de las costas causadas al demandante, hasta un máximo de 1.500 euros. En todo caso, la sentencia se podrá impugnar ahora con lo que se conoce como recurso de revisión en un plazo de cinco días desde su notificación. 

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño

Catoira recurrirá la sentencia del TSXG en la que se anulan los presupuestos del año 2025

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Por su parte, el Concello fue sancionado también por el TSXG cuando este declaró nulos los presupuesto del año 2025, una sentencia contra la que el gobierno municipal sí asegura haber presentado un recurso de casación al considerar que la administración local se “ciñó al procedimiento legalmente establecido”. 

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