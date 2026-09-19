Alberto García acusa al alcalde de Catoira de aprobar “un orzamento ilegal” por tercer año

Alberto García, portavoz del PSOE de Catoira Mónica Ferreirós

El portavoz del grupo municipal socialista de Catoira acusa al alcalde, el nacionalista Xoán Castaño, de aprobar “por terceiro ano consecutivo” un “orzamento ilegal”, además de ignorar “informes técnicos, advertencias do Miniterio e sentenzas firmes do TSXG”. Para el edil de la oposición, se trata de un “modus operandi ancorado na irregularidade” y en la “improvisación”.

Los socialistas destacan que el documento incumple las exigencias “do informe vinculante” del Ministerio de Hacienda en materia de ahorro neto y remanente, “ambos negativos e de contía relevante”. Esta situación, dice García, “obrigaba ao Concello a garantir a estabilidade orzamentaria, algo que o alcalde non fixo”. El edil de la oposición recuerda que el ahorro neto de los últimos tres años es negativo, “un dato que evidencia a incapacidade do goberno local para facer fronto aos gasto correntes e ás cotas de amortización”.

Además, el portavoz socialista denuncia que “tamén incumpriu”- en referencia a Castaño- el Plan de Sostibilidade remitido al Ministerio, ya que “para equilibrar o déficit acumulado certificou documentalmente que aumentaría os ingresos mediante a subida do IBI”. Para los socialistas, el regidor del BNG tiene “nulos escrúpulos” y está “ancorado na Idade Media” .