Decretan el ingreso en prisión del hombre que atracó sucursales bancarias en Catoira y Mosteiro

Detienen al hombre que atracó una sucursal en Catoira y otra en Mosteiro Cedida

El juez decreta el ingreso en prisión del hombre que atracó la sucursal del Banco Santander en Catoira y salió huyendo en motocicleta. El varón, de 45 años y vecino de Vilagarcía, fue detenido ayer por la Guardia Civil de Cambados y se le atribuyen otros dos robos con violencia e intimidación con arma de fuego, tenencia ilícita de armas y un delito contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido el permiso.

La investigación comenzó el pasado 2 de septiembre, cuando el sospechoso atracó una entidad bancaria en Catoira amenazando a los presentes con un arma de fuego. El acusado logró hacerse con un botín de más de 18.000 euros en efectivo y huyó en una motocicleta.

Atraca un banco en Catoira y huye en motocicleta Más información

A raíz de las pesquisas del equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados, se pudo identificar al presunto autor, pero no se pudo dar con él en un primer momento por lo que se emitió un señalamiento policial en vigor para su detención.

Atraco en una sucursal de Mosteiro

Dos semanas después, el 16 de septiembre, se cometió un segundo atraco en circunstancias similares en una sucursal de Mosteiro-Meis. Allí el asaltante sustrajo más de 3.000 euros en metálico antes de darse a la fuga.

Pocas horas después de este segundo golpe, la Policía Nacional de Vilagarcía avistó al sospechoso e informó a los investigadores. Se estableció entonces un dispositivo de cerco y localización para interceptar y detener al individuo.

El detenido fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vilagarcía de Arousa Plaza nº2, quien decretó su ingreso en prisión.