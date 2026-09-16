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Catoira

Catoira insta a la Diputación a incluir en sus presupuestos una partida para Dimo-Coaxe

Fátima Pérez
16/09/2026 11:05
Pazo provincial de Pontevedra
Pazo provincial de Pontevedra
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Catoira no se rinde e insiste para que la Diputación de Pontevedra tome partido en la mejora integral de la carretera provincial EP-8703 que une Dimo y Coaxe. Tras meses de reclamaciones, el alcalde, Xoán Castaño, comunica ahora  que solicitará al gobierno provincial la inclusión de una partida específica en los presupuestos del 2027 que están en fase de elaboración.

Castaño confirma que la Diputación ya contactó con el Concello para solicitar información sobre el proyecto, algo que desde hace meses exigía el regidor, pero insiste en que no es suficiente ya que se trata de una obra “prioritaria” tras cumplir la administración local con todos los parámetros que solicitaba el ente provincial. Concretamente, Catoira logró a principios de este año los terrenos necesarios para ejecutar la obra, tras iniciar los trámites a mediados del 2024. Por ello, el siguiente paso ahora es firmar el convenio para poder licitar y ejecutar una obra que sigue acumulando años de esperas administrativas.

El actual primer edil, Xoán Castaño

Catoira logra la última parcela necesaria para la mejora de la carretera Dimo-Coaxe

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El regidor también considera que el reflejo de esta partida es clave para que el gobierno local pueda organizar sus fondos y reservar la parte que le corresponde acercar dentro de su plan de inversiones del próximo año. “É necesario fixar un calendario serio e avanzar”, sentencia. 

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