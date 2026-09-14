Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

El Concello adjudica el segundo tramo del Camiño Real desde el mirador de Abalo a Vilagarcía

La empresa que asumirá los trabajos será Marconsa y la previsión es que empiecen este otoño

C. Hierro
14/09/2026 19:50
Pedras Miudas, uno de los lugares por el que pasará el sendero
Pedras Miudas, uno de los lugares por el que pasará el sendero
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Catoira avanza en la recuperación del Camiño Real al adjudicar un segundo tramo que conectará el Mirador de Abalo con el límite del término municipal de Vilagarcía de Arousa. 

La empresa que asumirá los trabajos será Marconsa por unos 592.000 euros y la previsión es que comiencen este otoño, una vez que se formalice la dirección de obra y la documentación necesaria. El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de seis meses.

Evitar la PO-548

Esta actuación, tal y como detalló la administración local en su día, permitirá recuperar un itinerario histórico de 1,1 kilómetros y crear una conexión peatonal segura, ya que con este sendero se podrá evitar que los usuarios utilicen la PO-548, una carretera con altos niveles de tráfico y sin aceras disponibles.

El proyecto contempla también la renovación del alumbrado, la instalación de mobiliario urbano, señalización y zonas verdes. “É unha zona que leva moito tempo degradada, cun pavimento completamente estragado, e agora imos transformala nun espazo público pensado fundamentalmente para as persoas”, señala el alcalde de Catoira, Xoán Castaño.

Concretamente estos trabajos darán continuidad a un proyecto mucho más amplio que comienza en el núcleo urbano de la villa y que ahora permitirá llegar a pie hasta Vilagarcía. “O Concello tomou a iniciativa con este proxecto para rehabilitar o Camiño Real entre os espazos de interese natural e paisaxístico do municipio co convencemento de que este novo itinerario converterase nun corredor funcional e turístico”, apunta Castaño.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620