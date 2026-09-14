El Concello adjudica el segundo tramo del Camiño Real desde el mirador de Abalo a Vilagarcía
La empresa que asumirá los trabajos será Marconsa y la previsión es que empiecen este otoño
Catoira avanza en la recuperación del Camiño Real al adjudicar un segundo tramo que conectará el Mirador de Abalo con el límite del término municipal de Vilagarcía de Arousa.
La empresa que asumirá los trabajos será Marconsa por unos 592.000 euros y la previsión es que comiencen este otoño, una vez que se formalice la dirección de obra y la documentación necesaria. El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de seis meses.
Evitar la PO-548
Esta actuación, tal y como detalló la administración local en su día, permitirá recuperar un itinerario histórico de 1,1 kilómetros y crear una conexión peatonal segura, ya que con este sendero se podrá evitar que los usuarios utilicen la PO-548, una carretera con altos niveles de tráfico y sin aceras disponibles.
El proyecto contempla también la renovación del alumbrado, la instalación de mobiliario urbano, señalización y zonas verdes. “É unha zona que leva moito tempo degradada, cun pavimento completamente estragado, e agora imos transformala nun espazo público pensado fundamentalmente para as persoas”, señala el alcalde de Catoira, Xoán Castaño.
Concretamente estos trabajos darán continuidad a un proyecto mucho más amplio que comienza en el núcleo urbano de la villa y que ahora permitirá llegar a pie hasta Vilagarcía. “O Concello tomou a iniciativa con este proxecto para rehabilitar o Camiño Real entre os espazos de interese natural e paisaxístico do municipio co convencemento de que este novo itinerario converterase nun corredor funcional e turístico”, apunta Castaño.