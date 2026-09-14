Catoira se transformará este domingo en un tablero de juego gigante e interactivo

Entorno de las Torres do Oeste en Catoira Gonzalo Salgado

Catoira se convertirá este domingo en el escenario de un escape room gracias a Escapeo, una empresa especializada en transformar ciudades y villas en tableros de juego gigantes. El objetivo de esta experiencia, titulada ‘As voces de Catoira’, es revelar los secretos mejor guardados de cada lugar y conocer la historia de la villa mientras se interactúa con el entorno.

Concretamente, en Catoira, el punto de partido será la playa fluvial a las 18:00 horas y la duración del recorrido será de, aproximadamente, una hora y media. La idea es que las personas que participen recorran la villa vikinga de otra forma, resolviendo pistas y viviendo una propuesta de dinamización personalizada.

La experiencia será totalmente gratuita, pero las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente y los menores de 12 años deberán ir acompañados por algún adulto. Desde la organización adelantan también que lo necesario para participar será llevar consigo un teléfono móvil y calzado cómodo.

Tradicionalmente el escape room so concibe como una experiencia en espacios cerrados en los que, como el propio término describe, se le da a los jugadores o participantes, la oportunidad de escapar de una serie de salar siguiendo la línea temporal de una historia ficticia.

En este caso, Escapeo se vale de la tecnología como una herramienta al servicio de la experiencia y de esta manera consigue que el juego se traslade a villas y ciudades para que los participantes puedan disfrutar también del entorno y del aire libre.