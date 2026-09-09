Reabre el paso entre la Rúa Estación y Muíños de Abaixo tras el fin de las obras del paseo fluvial en Catoira

Castaño y Pato visitaron la zona Concello

El Concello de Catoira prevé finalizar hoy los trabajos de renovación del puente del paseo fluvial de las Torres de Oeste, que conectan la Rúa Estación con la zona de los Muíños de Abaixo, por lo que el paso quedará nuevamente abierto al público.

Según explica el alcalde, Xoán Castaño, la intervención permitió renovar la estructura del puente y sustituir las tablas y elementos de madera que presentaban un avanzado estado de deterioro, mejorando las condiciones de seguridad de uno de los dos puntos de conexión más utilizados del paseo.

La actuación supuso una inversión de 40.000 euros, financiada mediante un cambio de finalidad del Plan + Provincia de la Diputación, y se ejecutó en un plazo especialmente reducido, con la meta, explican desde el gobierno local, de recuperar cuanto antes la normalidad en este itinerario peatonal. “O obxectivo é que o paseo fluvial estea nas mellores condicións posibles e que as persoas poidan utilizalo con seguridade e comodidade”, señala Castaño, que recuerda que el Concello está desarrollando este año un nuevo paquete de actuaciones para continuar con la renovación de las estructuras y de las tablas a lo largo de todo el recorrido.

El regidor incide en que el mantenimiento de este espacio requiere de una actuación continuada debido al uso y a las características de las estructuras de madera, por lo que el Concello continuará programando nuevas intervenciones de seguridad.