Vázquez escoge Catoira y Ribeira para divulgar la labor de la Uicon

Un momento de la inervención en Catoira Gonzalo Salgado

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, escogió Arousa para una jornada de divulgación del trabajo de la Unidade de Investigación de Conservación da natureza (Uicon), una brigada móvil de intervención inmediata que empezó a operar en febrero, convirtiendo a Galicia en pionera.

El equipo lleva casi siete meses operando como unidad móvil de investigación y respuesta rápida ante situaciones que, por su propia complejidad o por la carga de trabajo que acumulan determinadas áreas, requieren una dedicación especial, conocimientos específicos y habilidades y competencias.

La jornada de ayer estuvo organizada alrededor de tres intervenciones tipo, relacionadas con alguna de las principales áreas de actuación de la Uicon, con el objetivo de acerca a la ciudadanía “a importante labor que realiza esta unidade de élite”, señalan desde la Xunta

En concreto, la conselleira asistió en Ribeira a una demostración teórica de los procedimientos de extracción de ejemplares de jabalí mediante trampeo, en el marco de las actuaciones realizadas para el control y gestión de la fauna silvestre. Acompañada por la delegada territorial en A Coruña, Belén do Campo, Vázquez comprobó el funcionamiento de las cámaras de fototrampeo y se desplazó, junto a los miembros de la Uicon, a uno de los lugares donde estaba localizada una trampa, para conocer “in situ” los procedimientos de captura.

Protocolo de envenenamiento

Las circunstancias metereológicas impidieron la siguiente práctica, que incluía el uso de un dron sobre las dunas de Corrubedo. Ya por la tarde, la conselleira se desplazó a Catoira. Allí, la demostración permitió visualizar la aplicación práctica del protocolo de veneno, una de las áreas de intervención, una de las áreas de intervención más especializada del equipo y en la que resulta fundamental la cadena de custodia para garantizar la correcta toma de muestras y su traslado posterior al laboratorio para analizarlas.

Este tipo de intervenciones, señalan desde la Xunta, forman parte de la funciones que tiene atribuidas este equipo en materia de investigación del uso de venenos en el medio natural. Así, puede actuar ante la detección de cebos presuntamente envenenados o casos graves de mortandad de fauna, ocupándose de inicio a fin de todo el procedimiento, desde las comprobaciones iniciales, toma de muestras y otras actuaciones necesarias para determinar las causas, hasta finalmente identificar la autoría. Un trabajo pionero que posiciona a Galicia en la “vangarda”, dice la Xunta.