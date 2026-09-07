El pabellón de Catoira estará listo para el inicio de curso tras la mejora de la cubierta

El concejal supervisa los trabajos Concello

El pabellón municipal de Catoira estará de nuevo operativo mañana, para el inicio del curso escolar, después de las obras de mejora acometidas por el Concello en su cubierta. La actuación permitirá que el equipamiento pueda acoger con normalidad las actividades habituales del CPI Progreso y de la ANPA, así como los entrenamientos y actividades deportivas que se llevan a cabo en las instalaciones.

El concejal de Deportes, Raúl Gómez, explica que los trabajos consistieron en la instalación de nuevas placas en el tejado, sustituyendo a las que se encontraban deterioradas o que fueran levantadas por el viento. Las piezas se aseguraron bien.

Garantizar la seguridad

La empresa continuará, sin embargo, con las obras hasta finales de mes, para completar la actuación sobre el resto de la estructura, en los paneles que aunque presentan cierta antigüedad se pueden mantener en buenas condiciones reforzando adecuadamente su fijación. Para ello, se están instalando piezas adaptadas que permitan un mejor encaje entre los elementos nuevos y viejos, además de revisar, sellar y repasar los tornillos existentes. La intervención tiene como objetivo garantizar una fijación firme de las diferentes paredes, reforzando las correas sobre las que se asientan y actuando de manera preventiba sobre toda la superficie. “O importante é que o pavillón estea en condicións para o inicio o curso”, explica Gómez, que incide en que la actuación va más allá de la reparación puntual. Forma parte de la apuesta por el Concello para modernizar las instalaciones deportivas