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Catoira

Atraca un banco en Catoira y huye en motocicleta

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana pero ya había una clienta en el interior y el hombre llevaba un arma, aunque podría ser simulada

Olalla Bouza
02/09/2026 19:25
Banco Santander Catoira
Banco Santander Catoira
Gonzalo Salgado
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Un hombre atracó la sucursal del Banco Santander en Catoira y se llevó una indeterminada cantidad de dinero. Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, aunque en la oficina ya había una clienta, además del personal trabajador.

El individuo portaba un arma corta, aunque desde la Guardia Civil señalan que esta podría ser simulada, con la que amenazó al personal de la oficina. 

Fue un robo con violencia e intimidación y los vecinos describen al hombre como de elevada estatura. Emprendió la huida, tras llevarse el dinero de la caja, en motocicleta y actuó solo, sin ningún tipo de cómplice.

La Guardia Civil investiga estos hechos y le sigue la pista al ladrón que, en el caso de ser detenido, se enfrentaría a una acusación de robo con intimidación. Por el momento, no trascendió la cantidad de dinero que se llevó de la oficina, que está situada en pleno centro del municipio, por lo que el atraco enseguida corrió de boca en boca.

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