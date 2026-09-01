Catoira aprueba de forma definitiva unos Presupuestos con “cifra histórica” de inversión

El alcalde, Xoán Castaño, durante un Pleno Gonzalo Salgado

El Pleno del Concello de Catoira aprobó, de forma definitiva, los Presupuestos de 2026, que superan “a cifra histórica de 6 millóns de euros”, entre los 3,3 de gastos y los 2,7 del Plan de Investimentos. Además, la Secretaría del Estado deHaciendo y los servicios municipales señalan que “hai superávit e que se reduciu, de maneira importante, a porcentaxe de endebedamento, case a punto de cumprir co nivel legal, destacando que o traballo feito polo goberno local é o camiño a seguir”, señala el alcalde, el nacionalista Xoán Castaño.

Ante las cuentas presentadas inicialmente, el departamento estatal exigió al Concello que reduciese los gastos en 48.000 euros y que ajustase su previsión de ingresos en 120.000 euros, como medida de prevención. El superávit inicial antes de esos ajustes era de 166.277,38 euros, “máis aínda seguiu sendo positivio por 7.518,59 euros logo dos cambios requiridos”, explica el regidor vikingo. Castaño apunta que se llega así a “uha certa tranquilidade”, tras encontrar el Concello “nunha situación económica máis que delicada” hace tres años y “demostrando que a xestión eocnómica feita e as decisións que se están a tomar dende entón son as axeitadas”. Para el alcalde, con la aprobación de las cuentas se abre un “horizonte positivo”