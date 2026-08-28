El PSOE exige al gobierno que tome partido para que los propietarios limpien sus fincas
El grupo municipal del PSOE de Catoira exige al gobierno local que actúe para que los propietarios cumplan la ley y limpien sus fincas. Los socialistas aseguran que recibieron durante estas semanas numerosas quejas por fincas y caminos que, a día de hoy, continúan sin desbrozar.
El partido insiste en que, según la información trasladada por los propios vecinos afectados, numerosos expedientes de este tipo llevan meses, e incluso años, abiertos en el Concello sin que conste que se haya dictado requerimiento alguno al propietario ni que se haya procedido a la ejecución subsidiaria en los casos de incumplimiento. Consideran que esta situación genera inquietud y malestar ante el riesgo de incendios, sobre todo en un contexto de olas de calor y sequías frecuentes.
Por todo ello, el grupo municipal considera que la falta de tramitación de estos expedientes supone un incumplimiento de las obligaciones que la Ley 3/2007 impone a los concellos, y expone a los vecinos de Catoira a riesgos innecesarios. Así, los socialistas piden que el gobierno de respuestas sobre su falta de actuación en el próximo Pleno.