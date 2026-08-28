Catoira denuncia el “abandono” de la Diputación en la actuación de la vía que une Dimo y Coaxe

El alcalde, Xoán Castaño Gonzalo Salgado

El Concello de Catoira exige que la Diputación de Pontevedra desbloqué la actuación en la carretera provincial EP-8703 que une Dimo con Coaxe. La administración local asegura que cumplió su parte hace ya meses cuando obtuvo la cesión de los terrenos necesarios para llevar a cabo la mejora integral de esta vía, pero desde entonces percibe un “abandono evidente” por parte del órgano provincial.

El alcalde, Xoán Castaño, asegura que remitió una carta al presidente de la Diputación, Luis López, para solicitar una reunión político-técnica urgente en la que abordar la situación actual de un proyecto muy demandado por los y las vecinas vikingas desde hace años al tratase de una vía muy insegura especialmente en tramos de viviendas.

Castaño recuerda también que ya antes del verano envió un escrito a la Diputación para reclamar que se pusiera en marcha esta actuación. “Porén, dende entón, non houbo ningún movemento oficial, nin unha chamada, nin unha carta, nin un escrito, nin unha reunión. Absolutamente nada”, denuncia el regidor, quien considera que no pueden seguir esperando.

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El alcalde lamenta también que la administración provincial no invierta todo lo que se espera en Catoira y aclara que en lo que va de mandato, apenas se construyeron 300 metros de cunetas en carreteras de su competencia. Para Castaño “hai un total esquecemento e abandono de Catoira por parte da Deputación de Pontevedra no ámbito das infraestruturas viarias”.

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Esta demanda será otro de los aspectos que se plantearán al presidente en la reunión que busca el alcalde, además de exigir fijar plazos concretos para desbloquear esta obra.