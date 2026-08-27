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Catoira

Catoira cortará este sábado por obras el puente que une los Muíños de Abaixo con la rúa da Estación

Fátima Pérez
27/08/2026 17:49
Puente del paseo fluvial que une la rúa da Estación con los Muíños de Abaixo
Puente del paseo fluvial que une la rúa da Estación con los Muíños de Abaixo
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Catoira cerrará este sábado el puente que forma parte del paseo fluvial y que une la rúa da Estación con los Muíños de Abaixo, en A Ponte, para iniciar los trabajos de renovación de la estructura que presenta un estado de deterioro que puede poner en riesgo la seguridad. De hecho, el puente se tuvo que cerrar durante la Romería Vikinga, precisamente como medida preventiva ante el mal estado de algunas maderas.

La actuación supondrá una inversión de 40.000 euros, financiados gracias al Plan + Provincia de la Diputación de Pontevedra. Además forma parte de las actuaciones previstas por el Concello para continuar la recuperación y puesta en valor del paseo fluvial.

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Concretamente, desde 2023, el Concello ha destinado más de 200.000 euros a su rehabilitación y puesta al día. Además, el alcalde, Xoán Castaño recuerda también que está pendiente la construcción, por parte de ADIF, de una nueva pasarela peatonal elevada junto a STAC que sustituirá definitivamente al antiguo paso a nivel, permitirá cruzar de forma segura la vía férrea y conectará con el paseo fluvial. 

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