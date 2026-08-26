La Vikinga de Catoira se cuela entre las diez mejores fiestas de pueblo de España

Romería Vikinga MONICA VILA

La Romería Vikinga de Catoira vuelve a situarse en el mapa de las grandes celebraciones populares de España al ocupar el quinto puesto en el nuevo ranking nacional de las diez mejores fiestas de pueblo del país, elaborado por Billionhands, la plataforma que organiza rankings a partir de la reputación real y los votos de los usuarios, y Ron Barceló, en el marco de la celebración de las fiestas de Villa Ahora.

La clasificación pone en valor algunas de las tradiciones populares más arraigadas y reconocibles del territorio nacional, celebraciones que cada año transforman sus localidades en puntos de encuentro para vecinos y visitantes.

Top 10 fiestas de pueblo

A la cabeza del ranking se encuentra La Patum de Berga (Barcelona), seguida de La Tomatina de Buñol (Valencia) y la Batalla del Vino de Haro (La Rioja). El cuarto puesto corresponde al Descenso Internacional del Sella, que une a Arriondas y Ribadesella, en Asturias, y en quinta posición aparece la tradicional Romería Vikinga de Catoira.

El ranking se completa con La Vijanera de Silió (Cantabria), en sexta posición; la Danza de los Zancos de Anguiano (La Rioja), en séptimo lugar; la Rapa das Bestas de Sabucedo (Pontevedra), octava; Cascamorras, celebración compartida por Baza y Guadix (Granada), novena; y La Endiablada de Almonacid del Marquesado (Cuenca), que cierra la clasificación.