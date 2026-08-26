Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

La Vikinga de Catoira se cuela entre las diez mejores fiestas de pueblo de España

Esta romería ocupa el quinto puesto de un ranking nacional elaborado por Billionhands y Ron Barceló

Fátima Pérez
26/08/2026 12:22
Romería Vikinga
Romería Vikinga
MONICA VILA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Romería Vikinga de Catoira vuelve a situarse en el mapa de las grandes celebraciones populares de España al ocupar el quinto puesto en el nuevo ranking nacional de las diez mejores fiestas de pueblo del país, elaborado por Billionhands, la plataforma que organiza rankings a partir de la reputación real y los votos de los usuarios, y Ron Barceló, en el marco de la celebración de las fiestas de Villa Ahora.

La clasificación pone en valor algunas de las tradiciones populares más arraigadas y reconocibles del territorio nacional, celebraciones que cada año transforman sus localidades en puntos de encuentro para vecinos y visitantes.

Top 10 fiestas de pueblo

A la cabeza del ranking se encuentra La Patum de Berga (Barcelona), seguida de La Tomatina de Buñol (Valencia) y la Batalla del Vino de Haro (La Rioja). El cuarto puesto corresponde al Descenso Internacional del Sella, que une a Arriondas y Ribadesella, en Asturias, y en quinta posición aparece la tradicional Romería Vikinga de Catoira.

El ranking se completa con La Vijanera de Silió (Cantabria), en sexta posición; la Danza de los Zancos de Anguiano (La Rioja), en séptimo lugar; la Rapa das Bestas de Sabucedo (Pontevedra), octava; Cascamorras, celebración compartida por Baza y Guadix (Granada), novena; y La Endiablada de Almonacid del Marquesado (Cuenca), que cierra la clasificación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620