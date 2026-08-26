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Diario de Arousa

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Catoira

Catoira ya cuenta con una nueva trabajadora para mejorar la atención turística en el Cacto

Fátima Pérez
26/08/2026 18:23
Incorporación de la nueva trabajadora
Incorporación de la nueva trabajadora
Cedida
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La nueva informadora de la Red Rías Baixas ya está trabajando en Catoira para mejorar la atención turística y ofrecer un servicio más amplio y flexible tanto en el Cacto como en la nueva oficina instalada en el espacio de las Torres.

Tal y como detalló el Concello en su día, la nueva profesional estará en activo durante cuatro meses, con una jornada de 30 horas semanales. Esto permitirá ampliar los horarios de atención y organizar actividades y visitas guiadas sin dejar desatendido al resto del público, ya que habrá dos trabajadoras activas.

Centro de Activación Cultural das Torres de Oeste (Cacto)

Catoira suma una nueva trabajadora al Cacto para mejorar la atención turística al visitante

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Para Castaño, “o obxectivo é que quen veña a Catoira atope información, acompañamento e posibilidades para coñecer mellor o municipio. Temos un patrimonio excepcional e queremos que o CACTO sexa non só un lugar que se visita, senón tamén unha porta de entrada para descubrir todo o que Catoira pode ofrecer”, añade.

Además, recuerdan que esta contratación es posible gracias a la adhesión de Catoira a la Red de Oficinas de Turismo Rías Baixas. 

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