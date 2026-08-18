Catoira suma una nueva trabajadora al Cacto para mejorar la atención turística al visitante

Centro de Activación Cultural das Torres de Oeste (Cacto) Cedida

Catoira incorporará de forma inmediata a una nueva trabajadora al Centro de Activación Cultural das Torres de Oeste (Cacto) para mejorar el servicio y dar cobertura a un mayor número de visitantes. El contrato será de cuatro meses y una jornada de 30 horas y permitirá que esta oficina turística permanezca abierta toda la semana, de lunes a domingo.

Esta contratación se suma a las recientes apuestas del Concello por reforzar la información turística en uno de los principales recursos de la villa, las Torres de Oeste. Allí a principios de julio se dio por finalizada una actuación que tuvo como objetivo mejorar el entorno, crear un punto de información turística, iluminar la arquitectura, mejorar la experiencia del visitante con el uso de recursos virtuales y trabajar en la accesibilidad del lugar. El gobierno local tiene claro que ahora, gracias a esta apuesta, se podrá mejorar la atención individual facilitando la concertación de visitas guiadas para centros educativos, asociaciones o familias.

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En cuanto al contrato, este será posible gracias a la adhesión de Catoira a la Red de Oficinas de Turismo Rías Baixas, que permite acceder a líneas de ayudas destinadas a la contratación de personal para reforzar la atención turística. Esta subvención financia la mayor parte del coste, mientras el Concello deberá asumir el 25% del salario bruto de esta nueva trabajadora municipal.

La accesibilidad y la tecnología mejoran la experiencia del visitante en las Torres de Oeste Más información

“Queremos que quen veña a Catoira atope as portas abertas, información e acompañamento para coñecer todo o que ofrece o municipio”, sentencia el alcalde, Xoán Castaño.