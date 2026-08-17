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Catoira

La apertura de la playa artificial del Harpazul se pospone de nuevo para ampliar servicios

La dirección optó por incrementar su planteamiento inicial con la incorporación de una zona wellness

Fátima Pérez
17/08/2026 20:59
El Harpazul de Catoira
El Harpazul de Catoira
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La primera playa interior del noroeste de España que se instalará en el macrocomplejo Harpazul de Catoira tendrá que esperar un poco más de lo previsto. Aunque esta faraónica ampliación parecía abrir al público en Semana Santa, la dirección optó por ampliar nuevamente su planteamiento inicial con la incorporación de una completa zona wellness que incluirá nuevos espacios de bienestar, áreas de hidromasaje, gimnasio y otros servicios para complementar la experiencia de esta playa artificial.

Invierno, nueva fecha prevista

Por todo ello, la obra valora ahora nuevas fechas para finalizar todos los trabajos mientras consolida el éxito de su nuevo módulo de 29 habitaciones, ya en funcionamiento. La nueva previsión es que tanto la playa artificial como la nueva zona wellness abran al público este mismo invierno, ofreciendo a los visitantes una experiencia todavía más completa y permitiendo disfrutar de este espacio exclusivo durante todo el año.

Lo que inicialmente nació como una propuesta innovadora para ampliar la oferta del complejo ha ido creciendo hasta incorporar nuevos espacios y servicios destinados a ofrecer una experiencia todavía más exclusiva y diferencial.

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Esta ampliación permitirá por lo tanto integrar en un único entorno diferentes propuestas de ocio, descanso y bienestar, reforzando el carácter del complejo.

“Desde el principio tuvimos claro que este proyecto tenía un potencial enorme. A medida que avanzabamos vimos la oportunidad de hacerlo todavía más especial incorporando nuevos espacios que elevarán la experiencia del visitante. Nuestro objetivo no es simplemente crear una playa artificial, sino un entorno capaz de sorprender y convertirse en un referente turístico”, destacan desde la dirección del macrocomplejo catoirense. 

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