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Catoira

Marcha por la sanidad en Catoira

Los vecinos remitieron una carta a la Valedora do Pobo con sus reivindicaciones

Fátima Frieiro
05/08/2026 18:40
Los vecinos salieron una semana más a la calle en señal de protesta
Los vecinos salieron una semana más a la calle en señal de protesta
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Los vecinos de Catoira salieron de nuevo a la calle para reclamar mejoras asistenciales para su centro de salud. Hicieron una marcha y pararon en Correos para enviar una carta a la Valedora con sus reivindicaciones, entre las que están los problemas de personal que sufren desde hace meses y la falta de ambulancia medicalizada con sede en el Hospital do Salnés durante los meses de verano.

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