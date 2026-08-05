Marcha por la sanidad en Catoira

Los vecinos salieron una semana más a la calle en señal de protesta

Los vecinos de Catoira salieron de nuevo a la calle para reclamar mejoras asistenciales para su centro de salud. Hicieron una marcha y pararon en Correos para enviar una carta a la Valedora con sus reivindicaciones, entre las que están los problemas de personal que sufren desde hace meses y la falta de ambulancia medicalizada con sede en el Hospital do Salnés durante los meses de verano.