Ellas fijaron las bases: las diez primeras mujeres en el Desembarco Vikingo en 1970

Imagen de archivo de la Romaría Vikinga de Catoira M.F.

Son diez, son catoirenses y pueden presumir de ser las primeras mujeres que participaron en el Desembarco de la Romaría Vikinga de Catoira. Lo hicieron en el año 1970, dos más tarde de la primera edición de esta recreación histórica en las Torres do Oeste, pero abriendo el camino a muchas de las que vendrían detrás. Sus relatos los recupera la vecina de la localidad Cristina C. Escaloni en su blog ‘Descubrindo a historia de Catoira’. Y les pone nombre. Ellas son María José Arriaga, Margarita Castaño, Ángeles Quillán, Elvira Ferro, Maricarmen García, Loli García, Marina Vicente, María José Loureiro, Cuca Loureiro y Rosi Ameal. Cuenta Escaloni que todas tenían alrededor de los 14 años y que su participación no estuvo exenta de polémica en una época en la que la igualdad – sobre todo en los actos lúdicos y festivos– estaba muy lejos de seguir conquistada. De hecho la presencia continuada de mujeres en las embarcaciones catoirenses no sería una realidad hasta bien entrados los años 80. Ellas, esas primeras aventureras, fueron en todo caso las que abrieron el camino.

A día de hoy ellos y ellas conviven en una celebración que empezó con una romería campestre y que fue en el año 1968 cuando se ideó el primer Desembarco tal y como hoy lo conocemos. Explica Escaloni que la idea se gestó entre la comisión de fiestas del momento y el que era en su momento jefe de la empresa local Cedonosa (hoy desaparecida). Explica la catoirense que la idea inicialmente contó con cierta reticencia y que fue solo en seis días que se logró convencer a los que hicieron de primeros vikingos en el entorno de las Torres.

La recreación se hizo en embarcaciones, pero no en las que hoy en día todos tenemos en la retina. Fue un barco areeiro – ‘O Pepito’– el que formó parte de ese primer Desembarco Vikingo para el saqueo de las Torres. Su esqueleto, el de ‘O Pepito’, todavía puede verse a día de hoy en el entorno del serradero de Magán.

Cuenta Escaloni que todo el proceso de construcción de los disfraces, de las espadas, escudos y lanzas se realizó en secreto y que los famosos cascos azules con cuernos se fueron a comprar a Santiago.

El sábado 3 de agosto de ese año 1.968 se realizó el primer simulacro de Desembarco y fue al día siguiente, el domingo 4, cuando los primeros vikingos llegaron al muelle de Cedonosa. El barco “sorpresa”, como le llama la autora de la investigación, llevaba un total de 30 vikingos a bordo, una pandilla de chavales de 13 a 15 años con sus cascos con cuernos, ataviados con pieles de oveja y haciendo sonar sus cuernas al mítimo grito de ‘Úrsula’.

Lo que vendría después está más que contado en toda la prensa de la época. El Desembarco se convirtió en un verdadero icono, trascendiendo las fronteras del municipio vikingo en un entorno envidiable que ha mejorado desde aquellos años 60. La Romaría conseguiría su distinción internacional en el año 2002. La primera de Arousa.