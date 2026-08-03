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Catoira

Los ‘vikinguinhos’ ponen el broche a una Romaría que desbordó en afluencia de público

El gobierno local confirma la consolidación del Mercado Vikingo, con un elevado volumen de ventas

Fátima Frieiro
03/08/2026 21:42
Desembarco Vikinguinho
Los pequeños se lo pasaron en grande
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El Desembarco Vikinguinho puso el broche final a intensos días de programación de la gran Romaría Vikinga de Catoira. Alrededor de 150 niños y niñas se apuntaron para una iniciativa capitaneada por Sergio Álvarez. Un éxito que se suma al que se consiguió durante toda la semana en todas las actividades programadas. El gobierno local ha hecho un balance “moi positivo”. El alcalde, Xoán Castaño, destacó la percepción del éxito “non só na organización, senón tamén da propia veciñanza e das persoas que nos visitaron. Desde el Concello declararon que los conciertos volvieron a registrar una importante afluencia de personas, mientras que el VikingDrama consiguió un éxito rotundo, al igual que el Xantar Vikingo. De hecho tanto el primer edil como el concejal de Cultura hicieron hincapié en que no se registró “nin unah soa protesta”, sino todo lo contrario.

El Mercado Vikingo fue otra de las grandes actividades aplaudidas en la edición de este año. De hecho se confirmó su consolidación con un elevado volumen de ventas y la buena respuesta tanto del público como de las personas participantes. De esta forma el ejecutivo nacionalista considera cumplido el objetivo de estabilizar la propuesta, aunque la idea es – en los próximos años–reforzar su temática vikinga tanto en los puestos como en la animación.

El gobierno local incidió en el ambiente de tranquilidad vivido durante toda la celebración. Desde el Concello agradecieron el trabajo de todo el personal municipal y de las personas que hicieron posible la celebración de una nueva Romaría Vikinga en un pueblo pequeño, pero que recibe a miles personas en muy pocos días.

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