Catoira inaugura el gran fin de semana de la Romaría Vikinga con más de 60 puestos en el mercado

Imagen de archivo de la festividad M. Ferreirós

Catoira abre este viernes oficialmente el fin de semana grande de su LXVI Romaría Vikinga con la apertura del mercado, que este año suma más de 60 puestos de artesanía. También, los próximos días tendrá lugar la celebración del pregón, los conciertos y habrá mucha animación.

El concejal de Cultura, Raúl Gómez, destaca que la novedad más importante del mercado –que ya va por su tercera edición– es que “segue medrando e xa está estabilizado”. Recuerda que su primer año, en 2023, el Concello consiguó reunir 20 puestos, el segundo entorno a 40 y ahora se superan los 60.

Pero la administración local ya piensa en el futuro. Gómez explica que el objetivo es que el mercado evolucione progresivamente hacia una identidad plenamente vikinga. “Queremos que deixe de ser simplemente un mercado medieval para converterse pouco a pouco nun mercado de temática viquinga. É unha transformación que require tempo, tanto pola adaptación dos propios postos como pola animación, pero é o camiño que queremos seguir”, apunta.

Ya en el de este año “quen pase polo mercado non só poderá mercar nos postos. Haberá actividades e espectáculos continuamente, polo que a experiencia será completa”, explica el edil.

Gómez también señala que el aumento de puestos obligó a ampliar el espacio destinado al mismo, que ocupará una superficie mayor en la Avenida da Estación.

Por otro lado, la Romaría volverá a contar por segundo año consecutivo con una zona gastronómica específica de “food trucks” en la Alameda.