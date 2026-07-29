Imagen de archivo de la estación de tren de Catoira Gonzalo Salgado

El Concello de Catoira dará este viernes el paso decisivo para hacer realidad una de las inversiones ferroviarias más importantes: el Pleno aprobará el proyecto presentado por ADIF para la supresión de varios pasos a nivel y la construcción de una pasarela y un paso elevado.

La actuación prevista supera los dos millones de euros y ya cuenta con el informe favorable del arquitecto municipal. El documento concluye que las obras son “axeitadas desde o punto de vista técnico, urbanístico y funcional”, y que contribuyen a la mejora de la seguridad ferroviaria y de la conectividad viaria y peatonal, sin que sea necesario introducir modificaciones en el proyecto.

El alcalde, Xoán Castaño, asegura que la actuación saldrá adelante, como mínimo, con la mayoría absoluta del BNG, aunque espera que se sumen los demás grupos municipales.

Después de la sesión plenaria, el gobierno local remitirá el acuerdo a ADIF para que el administrador ferroviario pueda continuar con las tramitaciones y con la posterior licitación de las obras. “O proxecto está correcto e conta con visto bo dos servizos técnicos municipais. Agora cumprimos coa nosa parte para que ADIF poida seguir avanzando e licitar canto antes unhas actuacións moi importantes para o futuro de Catoira”, señala Castaño.

En esta línea, el regidor se muestra satisfecho porque el documento definitivo incorpora las propuestas que el gobierno local consiguió negociar con la entidad ferroviaria tras meses de reuniones y gestiones. “Partiamos dunha proposta moi limitada e conseguimos un proxecto moito máis ambicioso, que responde ás necesidades do municipio e ás demandas que nos trasladou a veciñanza”, apunta.

Así, el proyecto contempla cuatro actuaciones principales, siendo la primera la supresión del paso a nivel de As Telleiras por su escaso uso.

También, se sustituirá el actual paso a nivel en A Balastrera por un paso superior preparado para una futura duplicación de la línea, y la actuación incluye la construcción de un camino de servicio de 611 metros que conectará con el estacionamiento del Centro de Activación Culturas das Torres do Oeste.

Asimismo, el proyecto incorpora una nueva pasarela peatonal en la entrada de la antigua Cedonosa, y finalmente, se mejorarán las rampas peatonales de la estación.