Catoira inicia el ‘VikingDrama’ con la represetación de la pieza teatral ‘Torres que resisten’

Imagen de archivo de la festividad

Catoira da este miércoles el pistoletazo de salida a la programación de su Romaría Vikinga con las representaciones del ‘VikingDrama’, que este año correrán a cargo de la compañía Ibuprofeno Teatro y que interpretará la pieza ‘Torres que resisten’, a las diez y media de la noche en el recinto de las Torres de Oeste.

El montaje tendrá una duración aproximada de una hora y contará con un elenco integrado por entre 25 y 30 participantes, encabezado por un grupo de siete niñas entre once y trece años y, también, con actores y actrices de la escuela municipal.

La sinopsis de la obra que crean las protagonistas se centra en Astrid, una joven de Noruega del siglo XI que sufre el intento de rapto por parte de un rey vikingo. Ante la negativa de su madre de entregar los recursos económicos que reclaman, Astrid intentará escapar y su viaje la llevará a Catoira, donde encontrará refugio. Como novedad, Rosalía de Castro aparecerá como figura universal para ayudar a costruir la historia

“A presenza de Rosalía de Castro, a temática feminista, a crítica aos abusos e o protagonismo das nenas reivindicando a historia da súa vila son seguramente os elementos máis novidosos desta edición”, destaca el director.

La programación continuará el jueves en la Alameda con la actuación de Antuán de la Cream, a las doce del mediodía; el viernes 31, el Mercado Medieval abrirá sus puertas a las seis y también la zona infantil Vikinguinha, seguido del festival VikingMusic y, por la noche, la lectura del pregón.

Durante el fin de semana, el sábado el acto central será al mediodía con el Xantar Vikingo; y el domingo, el gran día de la Romería Vikinga, a las doce y media del mediodía dará comienzo la Dramatización del Desembarco Vikingo.