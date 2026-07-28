Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

Catoira inicia el ‘VikingDrama’ con la represetación de la pieza teatral ‘Torres que resisten’

La programación de la Romaría se prolonga desde el miércoles 29 hasta el domingo 2 de agosto, el gran día de la festividad

Sandra Rey
28/07/2026 17:28
Desembarco Vikingo Romería Vikinga de Catoira 2 @Gonzalo Salgado
Imagen de archivo de la festividad
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Catoira da este miércoles el pistoletazo de salida a la programación de su Romaría Vikinga con las representaciones del ‘VikingDrama’, que este año correrán a cargo de la compañía Ibuprofeno Teatro y que interpretará la pieza ‘Torres que resisten’, a las diez y media de la noche en el recinto de las Torres de Oeste.

El montaje tendrá una duración aproximada de una hora y contará con un elenco integrado por entre 25 y 30 participantes, encabezado por un grupo de siete niñas entre once y trece años y, también, con actores y actrices de la escuela municipal.

La sinopsis de la obra que crean las protagonistas se centra en Astrid, una joven de Noruega del siglo XI que sufre el intento de rapto por parte de un rey vikingo. Ante la negativa de su madre de entregar los recursos económicos que reclaman, Astrid intentará escapar y su viaje la llevará a Catoira, donde encontrará refugio. Como novedad, Rosalía de Castro aparecerá como figura universal para ayudar a costruir la historia

“A presenza de Rosalía de Castro, a temática feminista, a crítica aos abusos e o protagonismo das nenas reivindicando a historia da súa vila son seguramente os elementos máis novidosos desta edición”, destaca el director.

La programación continuará el jueves en la Alameda con la actuación de Antuán de la Cream, a las doce del mediodía; el viernes 31, el Mercado Medieval abrirá sus puertas a las seis y también la zona infantil Vikinguinha, seguido del festival VikingMusic y, por la noche, la lectura del pregón.

Durante el fin de semana, el sábado el acto central será al mediodía con el Xantar Vikingo; y el domingo, el gran día de la Romería Vikinga, a las doce y media del mediodía dará comienzo la Dramatización del Desembarco Vikingo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620