La Diputación destinará 20.000 euros para acondicionar la escuela de música de Catoira

Escuela municipal de música de Catoira

La Diputación de Pontevedra aprueba una ayuda de más de 20.000 euros para financiar íntegramente las obras de acondicionamiento de la escuela de música de Catoira. Estos fondos llegan gracias a los recursos del Plan +Provincia que destina este año más de 850.000 euros al Concello vikingo al sumar los 500.000 del 2026 y el adelanto de los más de 350.000 euros de la línea de inversiones del 2027.

Con estos recursos está previsto ejecutar diversas obras de reforma, reparación y puesta a punto en el edificio municipal situado en la Avenida Eloy Domínguez, que alberga la escuela de música y una nave anexa destinada a almacén.

El objetivo de la actuación es solucionar averías puntuales, mejorar la eficiencia energética y garantizar unas condiciones óptimas de confort, higiene y funcionalidad para todo el alumnado y el profesorado.

Para ello se instalará un sistema de climatización por aerotermia en la sala de ensayo y se renovarán las luminarias del edificio. También se cambiará la puerta de comunicación entre la escuela de música y la nave y se arreglarán los mecanismos de las ventanas, entre otras actuaciones previstas.