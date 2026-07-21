La Vikinga sigue creciendo: “O normal é ir cos gañadores pero aquí todos queren ser vikingos”

Fernando Rial, vicepresidente de la Asociación Cultural Ateneo Vikingo y propietario del Galeón Vikingo Mónica Ferreirós

Perder tradiciones es algo que preocupa y que se trata de evitar a toda costa. En Catoira este miedo no existe porque la Romaría Vikinga, 66 ediciones después, no ha hecho más que seguir ganando aficionados. “O relevo ben máis forte. A xuventude está volcada, teñen internet, collen ideas e pódense documentar”, cuenta Fernando Rial, vicepresidente de la Asociación Cultural Ateneo Vikingo y propietario de un local emblemático en la villa, el Galeón Vikingo.

Rial es de Catoira “de toda a vida” y ha participado ya en más de 40 Romarías. Por ello ha vivido su evolución en primera persona. “A Vikinga gañou moito en canto a xente porque agora prácticamente todos van caracterizados”, cuenta y aclara cuando fue que llegó verdaderamente el auge de esta celebración que, aunque ya tenía fama, superó otras fronteras: “Cando saliu a serie Vikingos foi o cambio máis grande. Grazas a iso a xente caracterizouse con moito máis detalle”, señala Rial.

La primera Romaría

Tras más de 60 ediciones la Vikinga también ha vivido grandes cambios con respecto a su origen. Hoy son hasta cuatro embarcaciones -tres del Concello y una del Ateneo- las que entran por el río Ulla el domingo del desembarco, pero allá por los años 60, cuando nació esta tradición, fue solo uno, con un navegante a bordo. “A Romaría naceu gracias a una asociación que había preto da estación, o Ateneo de Ullán. Eles foron os primeiros en organizar unha comida nas Torres e parece que cando estaban alí viron un barco pasar e ao fondo un incendio que lles trouxo á memoria ás incursións vikingas”, cuenta. Y así, con una “broma” fue como nació lo que hoy es fiesta de Interés Turístico Internacional.

“Cando saliu a serie Vikingos notamos un cambio moi grande. Grazas a iso a xente empezou a caracterizouse con moito máis detalle”

En sus inicios todos los que participaban entraban por mar. Hoy muchos lo hacen por tierra. Pero esto no es lo único que ha cambiado. “Tamén se perdeu a esencia de comer nas Torres”, algo que buscan recuperar al igual que las invasiones a la Insua do Rato. “Alí había unhas Valquirias que se raptaban e ás que se lles prendía lume”, narra el vicepresidente. Esta tradición se perdió hace más de 15 años y, aunque son conscientes de que no podrían prender fuego como antes, sí les gustaría recuperar el rapto y utilizar humo para simular esta escena.

Todos quieren ser vikingos

Otro de los detalles que se echa en falta son los defensores. Esta figura fue propuesta por el artista local Cesar Lombera, una persona que, tal y como narra Rial, “foi o verdadeiro promotor da Romaría” con la introducción de la más que tradicional representación teatral o su apuesta para llevar al agua el primer drakkar hecho a escala real. “Nos primeiros desembarcos puxo defensores nas Torres que botaban pedras de cartón, pero agora xa non hai defensa porque todos queren ir de vikingos. “É curioso porque fomos invadidos polos vikingos e sairon perdendo. O normal é ir cos gañadores pero aquí non. Aquí todos queren ser vikingos”, explica Rial.

Más allá de por su longevidad, esta Vikinga será especial también por su proyección televisiva. Y es que el programa de Jesús Calleja, ‘Volando Voy’. emitirá un capítulo muy especial sobre la villa, donde reconstruirán un barco que, si todos los permisos se cumplen, participará el próximo 2 de agosto en el desembarco.

El nuevo Knarr del Ateneo

Fue el presidente del Ateneo quien hace unos años topó este navío en Vilanova. Estaba embargado, pero tras llegar a un acuerdo con el propietario la asociación pudo retirar el embargo. En ese momento comenzaron a juntar fondos para su rehabilitación, pero no fue hasta la visita del Concello al Fitur que llegó la oportunidad con Calleja. “Dixéronnos que foi o programa máis caro da historia do ‘Volando Voy’ e a verdade é que algo que tiñamos pensado facer en seis anos puidémolo facer en catro meses grazas a isto”. En cuanto a su emisión, aunque el Concello tenía la esperanza de que el programa saliera a la luz antes de la LXVI Romaría Vikinga, parece que no será hasta noviembre, ya que pretende ser el último episodio de la temporada.

Este Knarr tiene capacidad para 70 personas, pero la cantidad que se subirá a bordo en el desembarco dependerá de Capitanía Marítima. “Eles controlan o tema da capacidade porque hai que facer seguros e de máis”, explica Fernando Rial.

Así, este domingo comenzará en Catoira la programación de una Romaría que, de nuevo, envolverá de ambiente nórdico toda la villa arousana.