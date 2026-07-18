El Concello desmiente al PP y asegura que el parque termal no resta zona de aparcamiento

Parque termal de As Lombas Cedida

El Concello de Catoira responde al grupo municipal del PP y niega que el Parque Termal de As Lombas elimine plazas de aparcamiento. El alcalde, Xoán Castaño, lamentó las críticas de los populares y su “escasa visión estratéxica” sobre los proyectos transformadores que, dice, necesita el municipio para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y atractivo.

El regidor insiste en que esta actuación ha permitido recuperar un espacio degradado. “O PP parece non entender que existen fondos europeos con finalidades moi concretas. Estes recursos non se poden empregar para facer beirarrúas, pavimentar rúas ou construír equipamentos ordinarios. Están destinados a impulsar proxectos de desenvolvemento turístico e renunciar a eles sería unha auténtica irresponsabilidade”, asegura.

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Además recuerda que la actuación no supuso gasto alguno para las arcas municipales, ya que fue financiada íntegramente por fondos de Mar de Santiago. Por ello, considera “especialmente grave” que el PP trate de transmitir la idea de que se están destinando recursos municipales a un proyecto innecesario. “O verdadeiramente irresponsable sería deixar perder unha subvención deste nivel simplemente porque hai quen no , señala el nacionalista.

Espacio abandonado

Respecto a las críticas sobre una supuesta pérdida de plazas de aparcamiento, el gobierno local asegura que el proyecto fue diseñado buscando compatibilizar la recuperación del entorno con la funcionalidad del espacio, por lo que considera “alarmista” afirmar que el Parque Termal elimina plazas de estacionamiento. Insisten, por el contrario, en que la instalación no ocupó ningún terreno adicional, sino que se actuó sobre un espacio que estaba completamente abandonado.