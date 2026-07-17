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Catoira

Foodtruck para el ‘Viking Rise de Ajedrez’ y camiseta conmemorativa para la ‘Ruta BTT’

Catoira concentrará el domingo 26 de julio las actividades deportivas de la LXV Romería Vikinga

Fátima Pérez
17/07/2026 18:15
Catoira concentrará el domingo 26 de julio las actividades deportivas de la LXV Romería Vikinga
Catoira concentrará el domingo 26 de julio las actividades deportivas de la LXV Romería Vikinga
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Catoira concentrará el domingo 26 de julio las actividades deportivas de la LXV Romería Vikinga, con una programación que volverá a tener como grandes protagonistas el clásico ‘Viking Rise de Ajedrez’ y la prueba ciclista ‘Ruta Vikinga BTT’.

‘Viking Rise de Ajedrez’

En el caso del ajedrez, esta será la tercera edición del certamen organizado de nuevo con el Club Fontecarmoa. El torneo se desarrollará en las salas Celso Emilio Ferreiro y Luís Seoane de la Casa Consistorial y mantendrá el formato de otras ediciones.

Presentación de la LXVI Romaría Vikinga en el entorno de las Torres de Oeste |

Todo listo para una Vikinga que evoluciona, sin perder su esencia

Más información

Como novedad, los participantes contarán con una foodtruck para evitar desplazamientos a la hora de comer durante la pausa del mediodía. Además, el Concello organizará una visita guiada gratuita al espacio de las Torres de Oeste durante la mañana y permitirá el acceso libre a la piscina municipal para las personas acompañantes.

‘Ruta Vikinga BTT’

Por su parte, también el domingo se celebrará una nueva edición de la ‘Ruta Vikinga BTT’, organizada con el Club Ciclista Torres de Oeste. La prueba volverá a recorrer diferentes puntos del municipio y contará este año con una novedad: todas las personas inscritas recibirán una camiseta conmemorativa de regalo. El Concello anunciará en las próximas semanas los horarios, orden de las actividades y plazos de inscripción.

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