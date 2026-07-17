Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

El PP denuncia la pérdida de aparcamientos en As Lombas por las obras del parque termal 

Los populares reclaman al gobierno local que habilite nuevas plazas de estacionamiento y critican que se priorice esta instalación termal frente a otras necesidades de los vecinos

Fátima Pérez
17/07/2026 13:43
Parque termal de As Lombas
Parque termal de As Lombas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El grupo municipal del PP de Catoira denuncia la supresión de aparcamientos en el entorno de As Lombas tras la instalación  del nuevo parque termal y solicitan que el gobierno compense esta pérdida sumando plazas de estacionamiento en un lugar próximo a las viviendas de esta zona.

Los populares consideran que As Lombas tiene otras prioridades básicas muy por encima de la construcción de un parque termal, como el acondicionamiento de la fachada del campo de fútbol municipal o la mejora del parque, por ellos acusan al ejecutivo de “crear problemas cos seus proxectos faraónicos, facendo que os veciños perdan aparcamentos, e non atender ás súas necesidades principais”.

Obras en el Parque Termal de As Lombas, en Catoira

La apertura del Parque Termal de As Lombas se retrasa, tras pedir la empresa una prórroga

Más información

La portavoz del PP, Estefanía Frieiro, recordó que los propios residentes llevan tiempo trasladando diversas demandas al Concello, ya que el exterior del estadio que da a sus viviendas presenta un ““evidente deterioro”. Además, el PP asegura que el parque está abandonado, con losas levantadas por las raíces de los árboles, lo que genera un riesgo para los peatones y una mala imagen.

El parque termal se ubicará en la actual área de juego de fútbol 5

El Concello de Catoira licita por más de 87.000 euros su futuro parque termal de As Lombas

Más información

Frieiro lamenta que la administración local esté más pendiente de ejecutar  proyectos que no responden a las necesidades básicas de los vecinos de Catoira en lugar de realizar obras útiles para los ciudadanos. “A prioridade do goberno debería ser escoitar aos veciños para dar solucións ao seu día a día e conservar os espazos públicos en boas condicións antes que acometer actuacións que eliminan aparcamentos e non responden ao que precisa a xente”, apuntó.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620