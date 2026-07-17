El PP denuncia la pérdida de aparcamientos en As Lombas por las obras del parque termal 

Parque termal de As Lombas Cedida

El grupo municipal del PP de Catoira denuncia la supresión de aparcamientos en el entorno de As Lombas tras la instalación del nuevo parque termal y solicitan que el gobierno compense esta pérdida sumando plazas de estacionamiento en un lugar próximo a las viviendas de esta zona.

Los populares consideran que As Lombas tiene otras prioridades básicas muy por encima de la construcción de un parque termal, como el acondicionamiento de la fachada del campo de fútbol municipal o la mejora del parque, por ellos acusan al ejecutivo de “crear problemas cos seus proxectos faraónicos, facendo que os veciños perdan aparcamentos, e non atender ás súas necesidades principais”.

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La portavoz del PP, Estefanía Frieiro, recordó que los propios residentes llevan tiempo trasladando diversas demandas al Concello, ya que el exterior del estadio que da a sus viviendas presenta un ““evidente deterioro”. Además, el PP asegura que el parque está abandonado, con losas levantadas por las raíces de los árboles, lo que genera un riesgo para los peatones y una mala imagen.

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Frieiro lamenta que la administración local esté más pendiente de ejecutar proyectos que no responden a las necesidades básicas de los vecinos de Catoira en lugar de realizar obras útiles para los ciudadanos. “A prioridade do goberno debería ser escoitar aos veciños para dar solucións ao seu día a día e conservar os espazos públicos en boas condicións antes que acometer actuacións que eliminan aparcamentos e non responden ao que precisa a xente”, apuntó.