El Ateneo Vikingo presentará entre sus socios el nuevo Knarr que se renovó para el ‘Volando Voy’

Miembros del Ateneo Vikingo con Jesús Calleja Cedida

La Asociación Cultural Ateneo Vikingo de Catoira celebrará mañana su tradicional ‘Día do Ateneo Vikingo In Honesti’ en el que, este año, aprovecharán la ocasión para presentar el nuevo Knarr entre los socios. Este barco de transporte de mercancías fue renovado gracias a la colaboración del programa ‘Volando Voy’ que recientemente se rodó en la villa.

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La cita, que tendrá lugar en el entorno de las Torres de Oeste, comenzará a las 14:00 horas con una comida popular con degustación de mejillón, empanada, churrasco y pan de Catoira. A lo largo del día se nombrará también, como manda la tradición, al Druida del año. Habrá también una recreación de una lucha vikinga y algún juego medieval para involucrar a los asistentes.