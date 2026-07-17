Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

El Ateneo Vikingo presentará entre sus socios el nuevo Knarr que se renovó para el ‘Volando Voy’

Será mañana, 18 de julio, en su tradicional ‘Día do Ateneo Vikingo In Honesti’

Fátima Pérez
17/07/2026 18:31
Miembros del Ateneo Vikingo con Jesús Calleja
Miembros del Ateneo Vikingo con Jesús Calleja
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Asociación Cultural Ateneo Vikingo de Catoira celebrará mañana su tradicional  ‘Día do Ateneo Vikingo In Honesti’ en el que, este año, aprovecharán la ocasión para presentar el nuevo Knarr entre los socios. Este barco de transporte de mercancías fue renovado gracias a la colaboración del programa ‘Volando Voy’ que recientemente se rodó en la villa.

Mini Romaría Vikinga en Catoira

Calleja se viste de vikingo para recrear un desembarco que “volará” directo hasta la televisión nacional

Más información

La cita, que tendrá lugar en el entorno de las Torres de Oeste, comenzará a las 14:00 horas con una comida popular con degustación de mejillón, empanada, churrasco y pan de Catoira. A lo largo del día se nombrará también, como manda la tradición, al Druida del año. Habrá también una recreación de una lucha vikinga y algún juego medieval para involucrar a los asistentes.  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620