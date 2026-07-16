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Catoira

La muestra fotográfica sobre los vikingos emblemáticos de Catoira abre al público el 23 de julio

Fátima Pérez
16/07/2026 22:15
Nuria Atanes, vecina de Catoira y fotógrafa profesional
Nuria Atanes, vecina de Catoira y fotógrafa profesional
Mónica Ferreirós
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La exposición fotográfica que será este año una de las novedades de la programación de la Romaría Vikinga de Catoira, abrirá al público el próximo 23 de julio a las 20:30 horas, en la Sala Celso Emilio del Multiusos.

Nuria Atanes, vecina de Catoira y fotógrafa profesional

La Vikinga plasmada en imágenes: la muestra de Nuria Atanes pone caras a la Romaría

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 A través de esta muestra,  ‘Vikingos de Catoira. Retratos dunha tradición viva’, su creadora Nuria Atanes, busca rendir homenaje a los vikingos emblemáticos de la villa. En total se podrán observar imágenes de 18 personajes reconocidos por años y años de romerías. Cada imagen cuenta una historia de alguien que forma parte de esta celebración y pone en valor el patrimonio humano y cultural de la Vikinga.

Presentación de la LXVI Romaría Vikinga en el entorno de las Torres de Oeste |

Todo listo para una Vikinga que evoluciona, sin perder su esencia

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