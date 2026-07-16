La muestra fotográfica sobre los vikingos emblemáticos de Catoira abre al público el 23 de julio

Nuria Atanes, vecina de Catoira y fotógrafa profesional Mónica Ferreirós

La exposición fotográfica que será este año una de las novedades de la programación de la Romaría Vikinga de Catoira, abrirá al público el próximo 23 de julio a las 20:30 horas, en la Sala Celso Emilio del Multiusos.

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A través de esta muestra, ‘Vikingos de Catoira. Retratos dunha tradición viva’, su creadora Nuria Atanes, busca rendir homenaje a los vikingos emblemáticos de la villa. En total se podrán observar imágenes de 18 personajes reconocidos por años y años de romerías. Cada imagen cuenta una historia de alguien que forma parte de esta celebración y pone en valor el patrimonio humano y cultural de la Vikinga.